Atatürk Havalimanı'nın uçuşlara kapatılacağı tarih belli oldu

İstanbul Atatürk Havalimanı , 31 Aralık 2018 saat 00:00’dan (UTC 21:00) itibaren tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına yönelik seferlere kapatılacak. Bu tarihten itibaren İstanbul Atatürk Havalimanı müstakil kargo, bakım/onarım, genel havacılık, hava taksi, iş uçuşları, devlet uçakları ile yapılan uçuşlar ve otoritenin uygun göreceği trafikler tarafından kullanılacak.

Atatürk Havalimanı, 31 Aralık 2018 saat 00:00’dan itibaren slot tahsislerine esas saatlik kapasite değerleri ise; İstanbul Yeni Havalimanı için, hava trafik akışında meydana gelebilecek olası problemlerin önlenmesi ve emniyetli ve etkin bir Hava Trafik Kontrol Hizmeti sağlanabilmesi amacıyla Atatürk Havalimanı saatlik kapasitesi; 5 iniş – 5 kalkış toplam 10 uçuş olacak şekilde düzenlenecek. 31 Aralık 2018 saat 00:00’dan sonraki 7 gün içinde, “ihtiyaç halinde ilave tedbirler ve trafik düzenlemeleri” uygulanacak.

Atatürk Havalimanı taşınma sırasında uçuşlar (yerel saatlere göre):

– 30-31 Aralık tarihlerinde üssü AHL olan taşıyıcıların intikal seferlerine açık olacak.

– 30 Aralık saat 03:00 ile 19:00 arası yalnızca üssü havalimanı olan THY, Atlasglobal, Onur Havayolları’na seferlerine açık olacak.

– 30 Aralık saat 19:00 ile 02:00 arası sadece THY yolculu seferlerine açık olacak.

– 31 Aralık saat 03:00 ile 00:00 arasında tüm yolculu seferlere kapalı olacak.

İstanbul Yeni Havalimanı’nda taşınma sırasında uçuşlar (yerel saatlere göre):

– 31 Aralık 2018 saat 00.00 itibarıyla tüm uçuşlara açık hale gelecek.

– 30 Aralık saat 03:00 ile 31 Aralık saat 14:00 arasında tüm yolculu seferlere kapalı olacak.

– 31 Aralık saat 14:00 ile 19:00 arasında 5 saat süresince sadece THY yolculu seferlerine açık olacak.

– 31 Aralık saat 19:00 ile 00:00 arasında ise base taşıyıcıların (üssü havalimanı olan) yolculu seferlerine açık olacak

