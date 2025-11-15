Atatürk'e hakaret eden 20 hesaba erişim engeli

Sosyal medya üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk hakkında hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlenen 20 hesaba mahkeme kararıyla erişim engeli getirildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Önleme Büro Amirliği ekipleri, sanal devriye ve adli bilişim çalışmaları kapsamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk hakkında hakaret içerikli paylaşımlarda bulunulan 20 hesabı tespit etti. Sosyal medya hesapları Kars Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan kararla kapatılırken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

DHA