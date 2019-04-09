SON DAKİKA
AK PARTİ'NİN İDDİALARI ÜZERİNE İSTANBUL'DA BÜYÜK OPERASYON
YSK'nın İstanbul kararı sonrası AK Parti'den bir itiraz daha
YSK'nın İstanbul kararı sonrası AK Parti'den bir itiraz daha
UBER'den Türkiye için kararını verdi: ''Sağlıklı hizmet veremediğimiz için.
UBER'den Türkiye için kararını verdi: ''Sağlıklı hizmet veremediğimiz için.
YSK’nın kararı sonrası CHP’de büyük sevinç
YSK’nın kararı sonrası CHP’de büyük sevinç
Dolar yeniden kritik seviyede! İşte günün ilk rakamları
Dolar yeniden kritik seviyede! İşte günün ilk rakamları
CHP'li Şeker: ''İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu''
CHP'li Şeker: ''İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu''
YSK, AK Parti'nin İstanbul için yeniden sayım kararını reddetti
YSK, AK Parti'nin İstanbul için yeniden sayım kararını reddetti
Fatih Portakal o ayrıntıya dikkat çekti ! Gözler YSK'da...
Fatih Portakal o ayrıntıya dikkat çekti ! Gözler YSK'da...
AK Parti'den Mansur Yavaş'a ilk tebrik
AK Parti'den Mansur Yavaş'a ilk tebrik
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 09 Nisan 2019 09:37

Atatürk'ün eşyalarını satışa çıkartan müzayededen açıklama

Mustafa Kemal Atatürk’e ait olduğu iddia edilen özel eşyaları satışa çıkartan İstanbul Müzayede'den konu hakkında açıklama geldi.

Atatürk'ün eşyalarını satışa çıkartan müzayededen açıklama
A+ A-

Mustafa Kemal Atatürk’e ait olduğu iddia edilen 3 adet iç çamaşırı, 1 adet gömlek ve 4 adet mendil Nişantaşı’nda bulunan İstanbul Müzayede tarafından 1 TL’den satışa çıkarılmıştı.

Gelen tepkiler üzerine müzayede yetkilileri bir açıklama yaparak kıyafetlerin müzayededen kaldırıldığını açıkladı.

Açıklamada şunlar aktarıldı:

“21 Nisan Pazar günü gerçekleştireceğimiz 55. Müzayedemizin ‘Atatürk Fotoğrafları ve Şahsi Eşyaları’ kısmı ile ilgili kamuoyunda çıkan haber ve yorumlar üzerine bir açıklama yapma gereği duyuyoruz.

Müzayedemizdeki eserler ‘Kemal Atatürk’, ‘Osmanlı Madalya ve Nişan’, ‘Çanakkale Harbi ve Milli Mücadele’ başlıkları altında derlenmiş, 1237 adet eserden oluşmaktadır. Bu toplamın içindeki Atatürk’ün şahsi eşyaları olan 35 adet eserin satışı, müzayedemizdeki tüm eserler gibi ilgili bakanlıkların onayı ve iznine tabidir. Müzayedemizin asıl amacı, gerek Atatürk belge ve fotoğrafları, gerek Çanakkale Savaşı ve Milli Mücadeleye dair eserlerin öncelikle ilgili müze ve kuruluşlarla ve koleksiyoncularla buluşmasını sağlamaktır.

Kamuoyundaki eleştirilerin, eserlerin fiyat politikası ve niteliği çerçevesinde değerlendirilmesinden üzüntü duymakla birlikte, gösterilen hassasiyete saygı duyduğumuz için Atatürk’e ait 3 adet giysiyi satıştan kaldırdığımızı bildiririz”

Atatürk'ün iç çamaşırlarını satışa çıkardılarAtatürk'ün iç çamaşırlarını satışa çıkardılar
İŞTE ATATÜRK'ÜN 1 TL'DEN SATIŞA ÇIKARTILAN İÇ ÇAMAŞARILARININ SATIŞ İLANLARI

Atatürk , müzayede , Atatürk'ün iç çamaşırları , açık artırma
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM