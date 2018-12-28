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  3. 28 Aralık 2018 17:16

Ateşe tiner dökünce alev aldı !

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nda pota fırını tozsuzlaştırma sistemi montajında çalışan kişi ısınmak için ateşe tiner dökünce parlama oldu. Hastaneye kaldırılan işçi hayatını kaybetti.

Ateşe tiner dökünce alev aldı !
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Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nda, pota fırını tozsuzlaştırma sistemi montajında çalışan, taşeron firma işçisi Ferdi Yalçın, ısınmak için tenekede yaktığı ateşe tiner dökünce parlama oldu. Alevlerin arasında kalan Yalçın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde, fabrika içindeki yapımına devam edilen 3'üncü pota fırınında meydana geldi. Madeni eriten 3'üncü pota fırınının tozsuzlaştırma sisteminin montajında çalışan taşeron firma işçisi Ferdi Yalçın, iddiaya göre, ısınmak için tenekede yaktığı ateşe tiner döktü. Aniden parlama olunca Yalçın, alevlerin arasında kaldı. İş arkadaşı ise üzerindeki elbiseyi çıkarıp, alevleri söndürmeye çalıştı.

Yaklaşık 30 metre yükseklikteki potanın üzerinde yanan Yalçın, vinçle indirildi. Yalçın, fabrikaya ait ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası Ferdi Yalçın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

ateş , ölüm , tiner , fabrika
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