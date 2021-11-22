Atkıları bereleri hazırlayın! Kar geliyor

Meteoroloji'den alınan tahminlere göre, Türkiye yarından itibaren yağışlı havanın etkisi altına girecek. Doğu Anadolu'da ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. İşte 5 günlük hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin, gece saatlerinden itibaren Trakya ile Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

YARINA DİKKAT: SAĞANAK GELİYOR

Meteoroloji'nin 5 günlük Hava Durumu raporuna göre yarından itibaren Türkiye yağışlı havanın etkisine giriyor. Yarın batı bölgelerde başlayan yağışlar çarşamba günü tüm yurtta etkili olacak. Yağışlar Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'de sağanak, Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve Kar şeklinde olacak.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:



















BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Trakya kesimi ile Çanakkale çevrelerinin çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu, zamanla kıyılarının parçalı ve çok bulutlu, Muğla çevrelerinin öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Antalya'nın batı kesimlerinin öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimleri, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabak ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 14°C

Parçalı az bulutlu

DÜZCE °C, 17°C

Parçalı az bulutlu

KASTAMONU °C, 14°C

Parçalı az bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabak ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 16°C

Parçalı az bulutlu

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı az bulutlu

TOKAT °C, 14°C

Parçalı az bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu