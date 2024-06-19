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Avrasya Tüneli'nde araç geçiş rekoru kırıldı

Avrasya Tüneli'nde araç geçiş rekoru kırıldı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 13 Haziran Perşembe günü Avrasya Tüneli'nden 94 bin 454 araç geçtiğini ve yeni trafik rekoru kırıldığını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İki kıtayı birleştiren en kısa yol Avrasya Tüneli'nden yeni rekor. 13 Haziran Perşembe günü 94 bin 454 birim araç sayısı ile yeni trafik rekoru kırıldı" dedi. 

DHA

Etiketler avrasya tüneli araç geçiş rekoru
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