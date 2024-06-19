Avrasya Tüneli'nde araç geçiş rekoru kırıldı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 13 Haziran Perşembe günü Avrasya Tüneli'nden 94 bin 454 araç geçtiğini ve yeni trafik rekoru kırıldığını duyurdu.
Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İki kıtayı birleştiren en kısa yol Avrasya Tüneli'nden yeni rekor. 13 Haziran Perşembe günü 94 bin 454 birim araç sayısı ile yeni trafik rekoru kırıldı" dedi.
İki kıtayı birleştiren en kısa yol Avrasya Tüneli’nden yeni rekor 🏅— Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) June 19, 2024
13 Haziran Perşembe günü 9️⃣4️⃣.4️⃣5️⃣4️⃣ birim araç sayısı ile yeni trafik rekoru kırıldı. #TürkiyeHızlanıyor 🇹🇷 pic.twitter.com/71HFkHF4q3
DHA
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