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Aydın'da 6 bin yıllık mühür ele geçirildi

Aydın'da 6 bin yıllık mühür ele geçirildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde eve düzenlenen operasyonda, Mezopotamya dönemine ait 6 bin yıllık mühür ile kartal başlı 6 kadın figürünün de olduğu tarihi objeler ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisinin ardından belirlenen adrese operasyon düzenledi. Baskında Mezopotamya dönemine ait olan ve M.Ö. 4 binli yıllarda kullanılan 6 bin yıllık mühür, kartal başlı 6 kadın figürü, 1 bronz sikke, tarihi değeri olduğu değerlendirilen 1 madalya, 1 tabanca ve fişek ele geçirilirken, 1 şüpheli ise gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

 

DHA

Etiketler aydın efeler mühür
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