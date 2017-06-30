AYM Başkanı Arslan'dan OHAL sunumu

Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen Avrupa Anayasa Mahkemeleri 17. Kongresi'nde, Türkiye'yi temsil eden Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan olağanüstü hal dönemlerinde anayasa mahkemelerinin rolü hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Batum Başkonsolosluğundan edinilen bilgiye göre, Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, Gürcistan Anayasa Mahkemesi Dönem Başkanlığında düzenlenen konferansın kapanış oturumunda bir sunum yaptı.

"BİREYSEL BAŞVURULAR..."

Arslan sunumunda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe teşebbüsünün, Avrupa Konseyi'nin temel değerleri olan demokrasi, hukuk devleti ve insan haklarını yok etmeye yönelik bir saldırı olduğunu vurguladı.

Olağanüstü hal dönemlerinde anayasa mahkemelerinin rolü hakkında katılımcıları bilgilendiren Arslan, darbe girişimi sonrası Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvurular konusunda da değerlendirmelerde bulundu.

"FETÖ DARBESİ..."

Arslan, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki TÜRKSAT yerleşkesinde yayınları kesmeye çalıştıkları iddiasıyla yargılanan sivil sanıklardan Birol Baki, Burhan Güneş, Salih Mehmet Dağköy ve Aydın Yavuz'un, "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği" gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvurunun, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca reddedilmesiyle ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

Avrupa Anayasa Mahkemeleri 17. Kongresi yarın Batum'daki gezi programıyla sona erecek.