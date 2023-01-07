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AYM'den çok konuşulacak FETÖ kararı

AYM'den çok konuşulacak FETÖ kararı
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Anayasa Mahkemesi, FETÖ davalarıyla ilgili çok konuşulacak bir karara imza attı. 2013 öncesi sohbetlere katılma ve sendika üyeliğinin örgüt üyeliğine delil olamayacağına karar verildi.

AYM, FETÖ davalarında "2013 öncesi sohbetlere ve sendikaya katılma örgüt üyeliği olmaz" dedi.

"FETÖ'ye üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan öğretmen kararı AYM’ye taşıdı. Mahkeme kararından sanığın , 17-25 Aralık 2013 tarihinden önce "dini sohbetlere katıldığı ve FETÖ bağlantılı bir sendikaya üye olduğu" belirtildi.

Sendika üyeliğinin "terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmada delil olarak kullanılmasının “sendika hakkına müdahale” olduğu belirtildi.

Sanığın örgütün amacıyla ilgili bilgi sahibi olup olmadığının ortaya konmadığını söylendi.

30 BİN LİRA MANEVİ TAZMİNAT

Mahkeme ayrıca suç ve cezaların kanuniliği ilkesinin, özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine oy birliğiyle karar verdi.

AYM, yeniden yargılama ve başvurucuya 30 bin lira manevi tazminat ödenmesi kararını verdi.

Etiketler anayasa mahkemesi fetö sohbet sendika üyeliği
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