Ayşe Barım iddianamesinde yer alan ünlü isimler belli oldu

Ünlü menajer Ayşe Barım hakkında 30 yıl hapis istemiyle hazırlanan iddianamede birçok ünlü ismin yer aldığı ortaya çıktı.

ID İletişim'in kurucusu ve birçok ünlü oyuncunun menajeri olan Ayşe Barım hakkında Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, Barım'ın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Ekol TV'de yer alan habere göre, iddianamede pek çok ünlü ismin de adı geçti.

Dilek Yaman Demir'in aktardığına göre, Ali Atay, Zafer Algöz, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Şükran Ovalı, Nejat İşler gibi ünlü oyuncuların Ayşe Barım’ın talimatı ile Gezi Parkı eylemlerine katıldığı, Ezgi Mola, Hande Erçel, Caner Cindoruk gibi isimlerin de yine talimatla orman yangıları sırasında “HelpTurkey” etiketi ile paylaşım yaptığı belirtildi.

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