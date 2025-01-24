Ayşe Barım soruşturması büyüyor: 4 ünlü oyuncu ifadeye çağrıldı

Oyuncu Dolunay Soysert ve Halit Ergenç ID İletişim kurucusu ve ortağı Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı. Rıza Kocaoğlu ve Mehmet Günsür de ifade vermek için adliyeye geldi.

Menajer Ayşe Barım'a açılan Gezi Parkı soruşturmasında oyuncular Dolunay Soysert ve Halit Ergenç ifadeye çağırıldı.

Soruşturma kapsamında oyuncu Rıza Kocaoğlu ve Mehmet Günsür ifade için İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Ayşe Barım ''Gezi Parkı''ndan gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği, Osman Kavala gibi sanıklarla yoğun iletişiminin tespit edildiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddia edilerek gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından menajer Ayşe Barım hakkında Gezi Parkı eylemlerine iştirak ettiğine dair son dönemde yazılı ve görsel basında iddiaların yer alması üzerine re'sen başlatılan soruşturma kapsamında, Gezi Parkı davasının firari sanığı olan oyuncu Mehmet Ali Alabora ile ve Alabora'nın başka bir şahısla 1 adet tape görüşme yaptığı, görüşmenin içeriğinde Gezi Parkı olayları kapsamında sanatçılara ilişkin Gezi Parkı'nda bir bildiri yayınlanması konusunda fikir alışverişinin yapıldığı tespit edildi. Görüşme içeriğinde ayrıca, henüz içeriği tespit edilemeyen bildirinin kendilerine zarar verebileceği, eylemlerin daha aktif bir şekilde gerçekleştiği zaman yayınlanması gerektiği kanaati oluşturularak neticelendirildiği belirlendi.

Sanatçıları Gezi Parkı'na yönlendirdiği iddia edildi

Soruşturma kapsamında şüpheli Barım'ın Gezi Parkı davası sanıklarından Osman Kavala, Çiğdem Mater Utku ve Memet Ali Alabora ile olaylarla ilgili yoğun iletişiminin bulunduğu, Barım hakkındaki analiz çalışmalarında ise Gezi Parkı olaylarının başlangıç tarihi aralığında Barım'ın sahibi olduğu firmaya bağlı sanatçılarla 29 Mayıs 2013 ile 2 Haziran 2013 tarihleri arasında bahse konu sanatçıları Gezi Parkı olaylarına katılması için yönlendirdiği, bizzat kendisinin de firmasına bağlı sanatçılarla birlikte olaylara katıldığı iddia edildi.

Soruşturma çerçevesinde şüpheli Ayşe Barım, olayların planlayıcılarından olduğu öne sürülerek 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Barım'ın evi ve işyerlerindeki arama işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.