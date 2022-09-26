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Ayşenur Arslan ve CHP'li Ali Mahir Başarır da canlı yayında saçlarını kesti

Gazeteci Ayşenur Arslan ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İranlı kadınların protestosuna saçlarını keserek destek verdi.

Gazeteci Ayşenur Arslan ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İran’da 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin “örtünme kurallarına uymadığı” gerekçesiyle ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesiyle başlayan eylemlere saçlarını keserek destek verdiler.

Ayşenur Arslan ve CHP'li Başarır, İran'da Mahsa Amini için başlatılan saç kesme eylemine destek verdi. Arslan ile Başarır, canlı yayında saçlarını keserek İran'daki kadınlara destek olduklarını söylediler.

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