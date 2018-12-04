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  3. 04 Aralık 2018 17:50

Bacakları kesik kedi ölüsü bulundu

Zonguldak'ta bir inşaatta bacakları kesik kedi ölüsü bulundu.

Bacakları kesik kedi ölüsü bulundu
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Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesindeki inşaatta, bacakları kesik kedi ölüsü bulundu. Jandarma, kedinin telef olmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Çaydeğirmeni beldesindeki sokakta oyun oynayan çocuklar, Cumhuriyet Caddesi'nde girdikleri inşaatta bacakları kesik kedi ölüsü gördü. Çocukların ailelerine haber vermesi üzerine durum, jandarmaya bildirildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, hayvanın 4 bacağının da kesik olduğunu belirledi. Jandarma, kedinin telef olmasıyla ilgili soruşturma başlatırken, hayvan gömüldü. 

DHA

ölü , kedi , bacak , inşaat
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