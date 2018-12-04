Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesindeki inşaatta, bacakları kesik kedi ölüsü bulundu. Jandarma, kedinin telef olmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Çaydeğirmeni beldesindeki sokakta oyun oynayan çocuklar, Cumhuriyet Caddesi'nde girdikleri inşaatta bacakları kesik kedi ölüsü gördü. Çocukların ailelerine haber vermesi üzerine durum, jandarmaya bildirildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, hayvanın 4 bacağının da kesik olduğunu belirledi. Jandarma, kedinin telef olmasıyla ilgili soruşturma başlatırken, hayvan gömüldü.