Bahçeli açtı ağzını yumdu gözünü; CHP'ye demediğini bırakmadı!

Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İBB soruşturmasına yönelik açıklamaları ve tutuklanan suç örgütü lideri Selahattin Yılmaz'a sahip çıkmasının ardından başlayan 'Cumhur İttifakı'nda çatlak' iddialarına ilişkin konuştu. Bahçeli, "Hiç kimse Cumhur İttifakı’nın arasına nifak tohumu saçamayacak, buna tevessül ve teşebbüs etse bile sonuç alamayacaktır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hem Gazze’deki insani krize hem de Türkiye iç siyasetinde yaşanan gelişmelere ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Bahçeli, “Şayet barış ve huzur gayesi samimi ve sahici ise önce Gazze’deki insani ve tarihi felaketin engellenmesi kaçınılmaz bir mecburiyettir” ifadelerini kullandı.

Gazze’de yaşanan kıtlık ve insanlık dramının artık bir vahamet boyutu kazandığını belirten Bahçeli, “Bu kapsamda Gazze vahim bir gıda krizinin, devamlı genişleyen ve insanlık vicdanını deprem gibi sallaması gereken feci bir kıtlığın pençesindedir. 1943 yılında yaşanan Bengal Kıtlığı’nı aratmayacak bir tablo maalesef günbegün artış ve ilerleyiş kaydetmektedir” dedi.

Bahçeli, İsrail’in askeri ve siyasi operasyonlarıyla “Gazze Şeridi’nde yaşayan Filistinli kardeşlerimizi güney istikametine doğru sürme ve süpürme acımasızlığı” yaptığını söyleyerek, “Gazze’nin önce işgali, müteakiben ilhak planı devreye alınmıştır. Siyonist emperyalist azgınlık adeta kudurmuş ve kontrolden çıkmıştır” şeklinde konuştu.

Uluslararası toplumun Ukrayna’daki savaşa odaklanmasını eleştiren Bahçeli, “Gazze’de sınıfta kalan uluslararası toplumun Rusya-Ukrayna arasındaki savaşı ateşkesin de ötesinde barış anlaşmasıyla düğümleme arzusu işin özünde güvenlik telaş ve temininden başka bir şey değildir” dedi.

Ardından şu ifadeleri kullandı:

“Kara mizahı andıracak şekilde Cennete girmeyi hedefleyip barış havariliği ile savaş yandaşlığı arasında tıpkı bir sarkaç misali gidip gelenlerin yeryüzünü cehenneme dönüştüren katilleri alkışlayıp kahraman muamelesi yapması hiçbir inanç ve vicdana sığmayacaktır.”

Gazze için hazırlanan 10 maddelik uluslararası eylem planının acilen hayata geçirilmesini isteyen Bahçeli, “Bilhassa İsrail’e silah sevkiyatının durdurulması, diplomatik ilişkilerin askıya alınması, ticaret ve yatırımların kesilmesi, Birleşmiş Milletler Barış ve Görev Gücü’nün teşkiliyle beraber daha fazla gecikmeksizin Gazze’ye gönderilmesi, ilave olarak ambargo ve yaptırımların gündeme alınması acilen hayata geçirilmelidir” dedi.

“CHP’NİN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI ÇAĞRISI BOŞUNA BİR AVUNMADIR”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırmasını da eleştiren Bahçeli, bu çağrının istismar içerdiğini savundu. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyet Halk Partisi’nin sorumsuz ve baştan savma siyaseti demokrasi kültürümüzü tahrip etmektedir. CHP Genel Başkanı’nın TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağıracaklarını duyurması, bunu da Gazze istismarıyla temellendirmesi boşuna bir avunmadır. Gazze dramıyla ilgili konuşulmadık bir şey kalmamıştır. Vakit laf değil iş ve icraat üretme vaktidir.”

“CUMHUR İTTİFAKI TÜRK MİLLETİNİN İSTİKBAL UMUDUDUR”

Açıklamasının sonunda Cumhur İttifakı’na yönelik eleştirilere yanıt veren Bahçeli, birlik vurgusu yaptı. “Cumhur İttifakı Türk milletinin ve Türkiye’nin istikbal umudu, istiklal ufku, varoluşsal güvencesidir” diyen Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

“Cumhur İttifakı camdan vazo değil ki çatlasın, zarar görsün. Hiç kimse Cumhur İttifakı’nın arasına nifak tohumu saçamayacak, buna tevessül ve teşebbüs etse bile sonuç alamayacaktır.”

CHP’yi ise şu sözlerle hedef aldı:

“Cumhuriyet Halk Partisi hastadır, ezik ve yenik bir siyaset anlayışıyla hatıralarını ve haysiyetini haraç mezat elden çıkarmıştır. Dahası organize suç şebekelerinin yatağı, hırsızlık çetelerinin üreme sahası, soygun ve vurgun düzenin sevk ve idare merkezine dönüşmüştür.”