  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bahçeli bu hafta da grup toplantısı yapmayacak

Bahçeli bu hafta da grup toplantısı yapmayacak

Bahçeli bu hafta da grup toplantısı yapmayacak
Güncelleme:

MHP lideri Bahçeli'nin yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle MHP, bu hafta da grup toplantısı düzenlemiyor. Son grup toplantısı 28 Ocak'ta yapılmıştı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin sağlık sorunları sebebiyle bu hafta da grup toplantısı yapılmayacak.

MHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) son grup toplantısı 28 Ocak Salı günü gerçekleşmişti.

MHP'de Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin rahatsızlanmasının ardından 4,11,18, 25 Şubat ve 4 Mart' tarihlerinde de grup toplantısı yapılamamıştı.

 

Etiketler Devlet Bahçeli telefon grup toplantısı mhp grup toplantısı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Havaalanı otoparkındaki fahiş fiyatlara sert tepki: ''Allah vicdan versin!'' Havaalanı otoparkındaki fahiş fiyatlara sert tepki: ''Allah vicdan versin!'' Dev yanardağ patladı! Onbinlerce kişi tahliye edilecek! Dev yanardağ patladı! Onbinlerce kişi tahliye edilecek! Annesini rehin aldı, komşusunu yaraladı, polislere ateş açtı; çatışmada öldü Annesini rehin aldı, komşusunu yaraladı, polislere ateş açtı; çatışmada öldü İddia ediyoruz: İstiklal Marşı'nı hiç böyle dinlememiştiniz... İddia ediyoruz: İstiklal Marşı'nı hiç böyle dinlememiştiniz... Gel de isyan etme: Tüm emekliler sadece 1 günde 19 bin TL kaybetti! Gel de isyan etme: Tüm emekliler sadece 1 günde 19 bin TL kaybetti! Tanju Özcan Tarkan'ı hedef aldı ''Geççek dedin ne geçmesi ?'' Tanju Özcan Tarkan'ı hedef aldı ''Geççek dedin ne geçmesi ?'' Şenol Güneş ile yollarını ayıran Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu Şenol Güneş ile yollarını ayıran Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu ROK Halk TV'ye geçti Halk TV’de çalışan gazeteciler tepki gösterdi ROK Halk TV'ye geçti Halk TV’de çalışan gazeteciler tepki gösterdi İstanbul'da akılalmaz zincirleme motosiklet kazası kamerada İstanbul'da akılalmaz zincirleme motosiklet kazası kamerada Flash TV'nin patronu hakkında da soruşturma başlatıldı Flash TV'nin patronu hakkında da soruşturma başlatıldı
Panathinaikos Türklere emanet: Selen Erdem Panathinaikos'un teknik direktörü oldu! Panathinaikos Türklere emanet: Selen Erdem Panathinaikos'un teknik direktörü oldu! Bu köyde iftar vakti evlerde yemek pişirmek, evde iftar yapmak yasaklandı Bu köyde iftar vakti evlerde yemek pişirmek, evde iftar yapmak yasaklandı Kısmetse Olur Cansel Ayanoğlu'ndan kötü haberi ''tüm kadınları uyarıyorum'' diyerek verdi Kısmetse Olur Cansel Ayanoğlu'ndan kötü haberi ''tüm kadınları uyarıyorum'' diyerek verdi İmamoğlu mu yoksa Yavaş mı ? Bu da CHP'li seçmenler kimi istiyor anketi İmamoğlu mu yoksa Yavaş mı ? Bu da CHP'li seçmenler kimi istiyor anketi Türkiye'nin kan donduran vahşetinde 4 yıllık sır çözüldü! Türkiye'nin kan donduran vahşetinde 4 yıllık sır çözüldü! Derya Uluğ sevgilisi Asil Gök ile aşka geldi Derya Uluğ sevgilisi Asil Gök ile aşka geldi Çantasını alıp gitmişti... Sema Aydemir Survivor'dan diskalifiye mi oldu ? Çantasını alıp gitmişti... Sema Aydemir Survivor'dan diskalifiye mi oldu ? Uzaklaştırma kararlı cani ''çocuklarımı göreceğim'' dedi, eşini katletti! Uzaklaştırma kararlı cani ''çocuklarımı göreceğim'' dedi, eşini katletti! Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için dikkat çeken ifade Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için dikkat çeken ifade CHP'li 4 belediyeye daha operasyon: Çok sayıda gözaltı var! CHP'li 4 belediyeye daha operasyon: Çok sayıda gözaltı var!