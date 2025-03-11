Bahçeli bu hafta da grup toplantısı yapmayacak
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MHP lideri Bahçeli'nin yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle MHP, bu hafta da grup toplantısı düzenlemiyor. Son grup toplantısı 28 Ocak'ta yapılmıştı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin sağlık sorunları sebebiyle bu hafta da grup toplantısı yapılmayacak.
MHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) son grup toplantısı 28 Ocak Salı günü gerçekleşmişti.
MHP'de Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin rahatsızlanmasının ardından 4,11,18, 25 Şubat ve 4 Mart' tarihlerinde de grup toplantısı yapılamamıştı.
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