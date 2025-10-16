Bahçeli ''kapatılması hataydı'' demişti! MSB kaynaklarından askeri hastane açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, MHP lideri Bahçeli'nin askeri hastanelerin yeniden açılması önerisinin ardından ''Sayın Cumhurbaşkanı'mızın verdiği direktifler doğrultusunda, askeri sağlık sisteminin güncellenerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir'' açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Salonu’nda gerçekleştirilen basın bilgilendirme toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, gündeme dair son gelişmeleri aktardı. Gazze’de sağlanan ateşkesi değerlendiren Aktürk, "Anlaşmasının bölgede kalıcı barışın tesis edilmesi yönünde atılmış önemli bir adım olduğuna inanıyoruz. Bu gelişmenin kapsamlı, adil ve sürdürülebilir bir barışın kapısını aralayacak bir başlangıç olmasını ve nihayetinde iki devletli çözüm hedefine katkı sağlamasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Suriye harekât alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 672 kilometreye ulaştı"

Türkiye’nin beka ve güvenliği için terörle mücadelesini ve hudut güvenliğinde etkin tedbirler almayı kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ülkemize yönelik risk ve tehdit unsurları ile mücadelesi kapsamında son bir haftada 1 PKK’lı terörist daha teslim olmuş, Suriye harekât alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 672 kilometreye ulaşmıştır. Hudutlarımızda ise yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 272 şahıs yakalanmış, bin 20 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece 1 Ocak’tan bugüne kadar sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 7 bin 743, engellenen kişi sayısı da 53 bin 892 olmuştur. Yine Iğdır, Hakkâri ve Van hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde toplam 94 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" diye konuştu.



Türk Silahlı Kuvvetlerinin ileri teknoloji donanımı ve caydırıcı gücünü daha da artırma çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Aktürk, şöyle devam etti:

"Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda sensör keşif, radar ve komuta aracı muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır. Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekât ihtiyacının karşılanması amacıyla Birleşik Krallık’tan 12 adet C-130J uçağının tedarik edilmesine ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında bahsi geçen uçaklar bakım ve modernizasyonlarının yapılması için ilgili firmaya teslim edilmiştir. Söz konusu uçaklar, imzalanan sözleşme kapsamında bakım ve modernizasyonlarının Birleşik Krallık’ta yapılmasını müteakip kademeli olarak Hava Kuvvetlerimizin envanterine alınacaktır. Ayrıca C-130J uçaklarının bakım ve idameleri TİP (Type Training) eğitimleri sonrası yerli ve milli imkânlarla gerçekleştirilecektir."



Tuğamiral Aktürk’ün bilgilendirme toplantısı sonrasında Milli Savunma Bakanlığı kaynakları gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.

"SDG terör örgütünün Suriye ordusuna entegre olması kritik öneme sahiptir"

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, 12 Ekim’de Ankara’da Suriye heyeti ile gerçekleşen üçlü görüşme ve terör örgütü SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyonuna yönelik sorular üzerine şunları söyledi:

"Malumlarınız olduğu üzere Suriye yeni hükümeti tüm kurum ve birimleri ile yeniden yapılanmaya, ülkede istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik gayretli çalışmalarına devam etmektedir. Bu bağlamda Suriye'nin güvenlik kapasitesinin artırılması, bölgenin terörden arındırılarak istikrar ve güvenliğin tesisine katkı sağlanması maksadıyla Suriye Savunma Bakanlığı ile olan koordinasyon ve iş birliğimizi artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 12 Ekim’de Ankara’da gerçekleşen 3’lü görüşmede Suriye’nin kapasite inşasının artırılması ve Suriye ile olan iş birliğinin geliştirilmesine yönelik atılacak adımlar konusunda görüşmeler yapılmıştır. Suriye’nin istikrarı ve güvenliği doğrultusunda ‘tek devlet, tek ordu’ ilkesini desteklemeye kararlıyız. Bu kapsamda SDG terör örgütünün Suriye ordusuna entegre olması kritik öneme sahiptir. Bu konuyla ilgili Türkiye olarak muhataplarımızla gerekli koordinasyonları yapıyor ve süreci yakından takip ediyoruz."

Askeri hastaneler

Bakanlık kaynakları, gündemde yer alan askeri hastanelerin yeniden açılmasına ilişkin sorular üzerine, "Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği direktifler doğrultusunda askeri sağlık sisteminin güncellenerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" dedi.

BAHÇELİ'NİN ASKERİ HASTANE ÇAĞRISI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "MHP olarak askeri hastanelerin kapatılması hataydı ama açılması bir sevap olacaktır." diyerek askeri hastanelerin tekrar devreye girmesini beklediklerini söylemişti.

"TSK, kendisine tevdi edilecek her türlü görevi uluslararası hukuk çerçevesinde üstlenmeye hazırdır"

Bakanlık kaynakları, Gazze’deki ateşkes sonrası gündeme gelen "Gazze Görev Gücü"nde hangi unsurların yer alacağına dair sorular üzerine şunları söyledi:

"Gazze’de iki yıldır süregelen insani trajedi dikkate alındığında acil insani yardımın bölgeye ulaştırılması ve yıkılan altyapının yeniden inşa edilmesi öncelikli hale gelmiştir. Bildiğiniz üzere TSK, daha önceki barış misyonlarında edindiği tecrübe ile barışın tesisi ve korunmasında kendisine tevdi edilecek her türlü görevi uluslararası hukuk çerçevesinde üstlenmeye hazırdır. Görev gücüne ilişkin çalışmalar devletimizin ilgili kurumları ile koordineli şekilde yürütülmektedir. Konuya ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."