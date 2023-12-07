Bakan açıkladı: 1 ay ceza alan da cezaevine girecek!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni yargı paketi çalışmalarıyla ilgili detayları paylaşarak "1 ay ceza alan bile 12 gün cezaevinde kalması gerekir diye düşünüyorum" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni yargı paketi çalışmalarının devam ettiğini belirten Bakan Tunç'un "1 ay ceza alan bile 12 gün cezaevinde kalması gerekir diye düşünüyorum" açıklaması yeni yargı paketiyle ilgili tartışılacak ayrıntıyı ortaya çıkardı.

Kamuoyunda cezasızlık algısını ortadan kaldıracak bir düzenlemenin yapılması konusunda bir beklenti olduğunu söyleyen Tunç, "Yani suç işleyenin yanına kar kalmaması lazım. 2 yılın altında bir cezaya hüküm giyen birisi koşullu salıverme süresiyle beraber denetimli serbestlikle hiç cezaevinde barındırılmadan tahliye oluyor." dedi.

Bu durumun cezasızlık algısına neden olduğunu belirten Tunç, "Denetimli serbestlik süresini otomatik 1 yıl değil de bir oran getirerek beşte bir olabilir, bu tabii ki milletvekillerimizin takdirindedir. Yani 1 ay cezası olan bile 12 gün cezaevinde kalması gerekir diye düşünüyoruz. Bu bizim katıldığımız toplantılarda dile getirildi. 2 yıl ceza alan bir kişinin özellikle koşullu salıvermesi 1 yıl. Bunun beşte biri denetimli serbestlik olduğunda da en az 9-9,5 ay gibi cezaevinde kalması, cezasızlık algısının ortadan kaldırılması için önemli. Yasalaştığında toplumda cezası 5 yılın altındaki suçlar bakımından cezaevinde kalma durumu söz konusu olacak." diye konuştu.

İşte Bakan Tunç'un açıklamaları:

AP Raportörü'nün Osman Kavala ziyareti

Yargımızın verdiği bir karar söz konusu. Yargıtay tarafından onaylandı. Kesin hüküm söz konusu. AİHM'nin tavrı belli. Avrupa konuyu yargı dışında tartışıyor. Gezi olaylarının nasıl bir şiddet olayı oldğunu hatırlarsınız. Bir kalkışma söz konusuydu. Bağımsızı yargımız kararını verdi.

İsrail'inki insanlık suçu

İsrail, Gazze'de insanlık suçu işliyor. BM soykırım sözleşmesindeki tüm unsurlar gerçekleşti.

İstanbul'da Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kaza

Davası henüz açılmamış. Soruşturma aşamasında. Görüntülerde vatandaşımız motosikletle giderken arkadan çarpmış gözüküyor. Bir vefat var, görüntüler var. Bunu tabiki Cumhuriyet Savcılığı değerlendirecektir. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Sıfatı ne olursa olsun kim suç işlemişse kanun karşısında eşittir.

Yeni yargı düzenlemesi

Çalışmalarımız sürüyor. Bütün görüşleri aldıktan sonra yargı reformu strateji belgemizi, Türkiye yüzyılının ilk reform belgeleri olacak, Cumhurbaşkanımızın onayından sonra milletvekillerimize sunaağız.

Yargı uygulamalarını ilgilendiren çok husus var. Bu belgeden önce bunları da milletvekillerimizin takdirine sunacağız.

60'tan fazla madde var. Özellikle cezasızlık algısını kaldırmak için büyük bir beklenti var. Suç işleyenin yanına kar kalmaması var. 2 yıl altında ceza alan biri hiç cezaevine girmiyor. Denetimli serbestlikte bir oran belirlenmesi gerekiyor.

1 ay ceza alan bile 12 gün cezaevinde kalması gerekir diye düşünüyorum. 2 yıl ceza alan birisi 9-9,5 ay cezaevinde kalması gerekiyor. Özellikle 5 yılın altındaki suçlarda bir caydırıcılık olmak zorunda.