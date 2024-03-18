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Bakan Bolat'tan kırmızı et fiyatlarıyla ilgili açıklama

Bakan Bolat'tan kırmızı et fiyatlarıyla ilgili açıklama
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kırmızı et fiyatlarındaki yükselişle ilgili yaptığı açıklamada, "Hayvan kesimine daha az talep olmasıyla birlikte, sektörde küçük sıkıntılar yaşandı" dedi.

Bugün, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, partisinin İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Bakan Bolat, İzmir'e AK Parti döneminde 455 milyar liralık kamu yatırımı yapıldığını vurgulayarak, "Bize oy vermediler, bizi seçmediler diye icraatlardan, hizmetlerden asla mahrum bırakılmadı İzmir. Türkiye'nin her tarafına ne yapılıyorsa İzmir'e de fazlasıyla yapıldı" ifadelerini kullandı.

 Hükümetin ve AK Parti belediyelerinin yaptıkları hizmetleri kendileri yapmış gibi anlatmaya çalışanlar olduğunu belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Varsa yoksa sığındıkları market. İşte bir ürünün fiyatı zıpladı diye onu istismar etmeye çalışıyor ama bu seçimde soğan, patates istismarı yapabiliyorlar mı? Şeker, ayçiçek yağı, domates, salça, biber... Yapamıyorlar. Az bir şey kırmızı et fiyatlarında bir artış oldu. Kesime daha az hayvan gönderilince orada bir küçük sıkıntı oldu. Onun üzerinden, ramazan, seçim, ücret artışları üst üste gelince o konuyu istismar etmeye çalıştılar ama 1 Nisan günü göreceksiniz bu istismar siyaseti bitecek. Hizmet, eser siyaseti başlayacak."

Etiketler Bakan Bolat Kırmızı et et fiyatları
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