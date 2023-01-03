Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Esad ile görüşme olacak mı?

Suriye rejimi ile ilişkilerin normalleşmesi süreci devam ederken Ankara, Suriye muhalefeti ile de temas halinde. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye muhalefeti temsilcileri ile Ankara'da bir araya geldi.

Şam yönetimiyle ilişkilerin normalleştirilmesi için başlatılan süreç ilerlerken, Ankara bir yandan da Suriye muhalefeti ile görüşüyor.

Dışişleri yetkilileri, geçtiğimiz pazartesi günü muhalefet temsilcileri ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Suriye muhalefeti ile bir araya geldi.

''REJİMLE MUHALEFETE RAĞMEN BİR NORMALLEŞME OLMAZ''

Çavuşoğlu, ''Muhalefete rağmen bir normalleşme ya da görüşme olmaz. Bu süreç, onların hilafına değil. Bir de şöyle bir yorum yapılıyor: 'Türkiye rejimle uzlaşacak, dolayısıyla herkesi zorla Esad’a teslim edecek.' Öyle bir şey yok, geri dönüşler olur ama güvenli ve onurlu bir şekilde olması önemli'' diye konuştu.

Brezilya ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, bu ay içerisinde Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile gerçekleştireceği üçlü görüşme için temasların sürdüğünü anlattı.

''3'LÜ TOPLANTI İÇİN TARİH ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ''

Çavuşoğlu şöyle konuştu:

''Rusya’nın dışişleri bakanları toplantısı için bir tarih önerisi oldu ama o tarihlerde biz uygun değiliz. Yeni tarih önerileri üzerinde çalışıyoruz. Süreçte, uzmanlar düzeyinde görüşmeler olacak. İstihbarat seviyesinde veya savunma bakanları seviyesinde görüşülen konuların somut adımlara dönüştürülmesi için yapılacak çalışmalar var.''

''LİDERLER GÖRÜŞMESİ CUMHURBAŞKANIMIZIN VERECEĞİ KARAR''

Çavuşoğlu, ''Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile seçimlerden önce görüşecek mi?'' sorusuna ise "Bu Sayın Cumhurbaşkanımızın vereceği bir karar. Önce biz bir görüşelim, sonra bu değerlendirilir'' yanıtını verdi.

''18 OCAK'TA BLINKEN İLE WASHINGTON'DA GÖRÜŞECEĞİM''

18 Ocak'ta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geleceğini de açıklayan Bakan Çavuşoğlu, ''İkili ilişkilerimizi enine boyuna görüşeceğiz. Toplantıyı Washington’da gerçekleştireceğiz. Ziyaretimde F-16 konusu da mutlaka gündeme gelecek. Bu konuda yönetim kanadında bir sorun görmüyoruz'' dedi.