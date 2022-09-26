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Bakan Çavuşoğlu, Japon mevkidaşı ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Japon mevkidaşı ile görüştü

Japonya’nın başkenti Tokyo’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Dışişleri Bakanı Hayashi Yoshimasa ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 77’nci Genel Kurulu kapsamında bulunduğu ABD’de temaslarını tamamlamasının ardından Japonya’nın başkenti Tokyo’ya geldi. Çavuşoğlu seyahati ile ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Japonya Eski Başbakanı Abe Shinzo’nun resmi cenaze törenine katılmak ve temaslarda bulunmak üzere Tokyo’dayız” ifadelerini kullandı.

Tokyo’da Japon basın mensuplarıyla bir araya gelen Bakan Çavuşoğlu daha sonra Japon mevkidaşı Hayashi Yoshimasa ile görüştü. Görüşmeye dair açıklamada bulunan Çavuşoğlu, “Japonya Dışişleri Bakanı Hayashi Yoshimasa’yla ikili ilişkilerimizi ve başta Ukrayna olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldık” dedi.

Etiketler japonya bakan çavuşoğlu
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