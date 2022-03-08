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Bakan Çavuşoğlu Ukrayna'dan tahliye edilen vatandaşların sayısını açıkladı

Bakan Çavuşoğlu Ukrayna'dan tahliye edilen vatandaşların sayısını açıkladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'dan bugün yola çıkan 699 kişi ile tahliye edilen vatandaş sayısının 13 bin 120 olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

"Bugün Herson, Sumi, Zaporijya, Çaplinka, Odessa, Lviv ve Kiev'den 699 kardeşimiz daha yola çıktı. Yolunuz açık olsun. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 13 bin 120 oldu. Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor."

Etiketler ukrayna rusya tahliye
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