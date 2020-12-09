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  3. 09 Aralık 2020 22:11

Bakan Gül: Türkiye'de tutuklu oranı yüzde 16'ya indi

TBMM Genel Kurulu’nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin maddelerinin görüşmelerinde konuşma yapan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "2002 yılında tutuklu oranı yüzde 41 iken; Aralık ayı itibarıyla Türkiye'de tutuklu oranı yüzde 16'ya inmiştir." dedi.

Bakan Gül: Türkiye'de tutuklu oranı yüzde 16'ya indi
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Adalet Bakanı Gül'ün açıklamaları şöyle:

Asıl olan tutuksuz yargılamadır. Tutuklamaya başvurulmasının gerekli olduğu durumlarda da bu karar ölçülü ve orantılı şekilde tatbik edilmelidir. 2002 yılında tutuklu oranı yüzde 41 iken; Aralık ayı itibarıyla Türkiye'de tutuklu oranı yüzde 16'ya inmiştir.

(İnsan Hakları Eylem Planı) Güven veren ve erişilebilir adalet vizyonuyla, katılımcı ve çoğulcu bir anlayışla bu belgeyi hazırlıyoruz.

"Yargının hukukun değil, vesayet düzeninin bekçiliğini yaptığı dönemler geride kalmıştır."

türkiye , bakan gül , tutuklu
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