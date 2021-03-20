  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bakan Gül'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Bakan Gül'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Gül, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Bakan Gül, "TBMM katılmayı onaylar, yürütme de bunu bir kararla yürürlüğe koyar. Yürürlüğün aynı şekilde durdurulması ve feshi, yürütmenin yetkisindedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılığımız tamdır. Mağdurlar hakkında adli süreçteki koruma halkasını her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Bizim için kadına yönelik şiddetle mücadele, bir insan hakları mücadelesidir. Bu anlayışla tüm kurumlarımızla birlikte insanımızın onurunu, aileyi ve toplumsal dokumuzu korumaya kararlılıkla devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

Etiketler bakan gül istanbul sözleşmesi açıklama
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İşte banka banka yeni güncel kredi faiz oranları ( Mart 2021 )
BİM 23 Mart Salı aktüel ürünler kataloğu açıklandı
Kabine revizyonu için bir iddia daha! ''İşte isim listesi'' diyerek açıkladı
İsmail Saymaz TCMB başkanlığı için yeni adayını açıkladı, sosyal medya yıkıldı!
Sörloth geri mi dönüyor ?
İBB'den 'Gezi Parkı' açıklaması
İkinci el cep telefonu alımında ve satımında yeni dönem! Zorunlu oldu
Ağbal'ın görevden alınacağını bilmişti; şimdi de Erdoğan'ın ''damat'' planını açıkladı
Yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu kimdir ?
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Emeklilikte yeni formül