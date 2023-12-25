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Bakan Güler, komuta kademesiyle birlikte Hakkari'de

Bakan Güler, komuta kademesiyle birlikte Hakkari'de
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki komuta kademesiyle birlikte Hakkari'ye gitti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Hakkâri’ye gitti. Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı’na inen Bakan Yaşar Güler, buradan helikopter ile Hakkâri’deki Dağ ve Komando Tugay Komutanlığına geçti. Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Yaşar Güler, operasyonlara ilişkin talimatlar verdi.

Etiketler hakkari yaşar güler komuta
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