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  3. 16 Kasım 2020 12:06

Bakan Koca bir kez daha uyardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün ağızdan daha çok burun yoluyla nefes alıp, verirken bulaştığını belirterek, "Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın" dedi.

Bakan Koca bir kez daha uyardı
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Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada,

"Burnun altına indirilmiş maskenin, yarısı kesilmiş maskeden bir farkı yok. Maskenizi burnu açıkta bırakacak şekilde takarsanız, bir yarısını kullanmış olursunuz. Koronavirüs ağızdan daha çok burun yoluyla, nefes alıp verirken bulaşıyor. Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın" dedi.  

 

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