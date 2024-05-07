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Valilik duyurdu: O ilde ormanlara girişler yasaklandı

Valilik duyurdu: O ilde ormanlara girişler yasaklandı
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Kırklareli'de ormanlık alanlara girişler 1 Kasım tarihine kadar yasaklandı.

Kırklareli Valiliğince kent genelindeki ormanlık alanlara girişler 1 Kasım'a kadar yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, orman yangınları açısından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartların oluşması nedeniyle ormanlara girişlerin yarından itibaren 1 Kasım'a kadar yasaklandığı bildirildi.

Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ilave tedbirlerin alınmasına gerek duyulduğu belirtilen açıklamada, tedbirlere uymadığı tespit edilen kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacağı belirtildi.

Etiketler valilik orman giriş
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