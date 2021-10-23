  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bakan Koca, vaka sayısı en çok artan illeri açıkladı

Bakan Koca, vaka sayısı en çok artan illeri açıkladı

Bakan Koca, vaka sayısı en çok artan illeri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre vaka haritasını paylaştı. Koca, vaka sayısı en çok artan illerin; Kastamonu, Zonguldak, Karabük, Kilis, Tunceli, Ardahan, Çankırı, Kahramanmaraş, Osmaniye, Erzincan olduğunu duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayıları ile vaka sayısı en çok artan illeri açıkladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, ''9-15 Ekim arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz.'' dedi.

VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN 10 İL

Vaka artışının en çok olduğu illeri paylaşan Koca, ''9-15 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Kastamonu, Zonguldak, Karabük, Kilis, Tunceli, Ardahan, Çankırı, Kahramanmaraş, Osmaniye, Erzincan." ifadelerini kullandı.

Etiketler sağlık bakanlığı vaka sayısı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Zamlar yağmur gibi yağıyor! Benzine okkalı bir zam daha geliyor
10 büyükelçi, Dışişleri Bakanlığı tarafından yok sayılacak
Abdullah Gül, ''Osman Kavala serbest bırakılsın'' diyen büyükelçiyle görüştü
''Kargoda kaybolan altın'' davasında karar verildi
Polisin belinden aldığı silahla kurşun yağdırdı! O anlar kamerada
Ünlü oyuncu film setinde katil olmuştu! Gerçek ortaya çıktı
Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın vefatında kahreden detay
''İki Bakan 18 gazeteciyi bir araya getirdiler, İstinye'de yalı tuttular''
Sıfırdan farksız! Gözü gibi baktığı aracını 24 yıldır trafiğe çıkarmıyor
3600 ek göstergeden kimler yararlanacak? İşte merak edilenler