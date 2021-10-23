Bakan Koca, vaka sayısı en çok artan illeri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre vaka haritasını paylaştı. Koca, vaka sayısı en çok artan illerin; Kastamonu, Zonguldak, Karabük, Kilis, Tunceli, Ardahan, Çankırı, Kahramanmaraş, Osmaniye, Erzincan olduğunu duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayıları ile vaka sayısı en çok artan illeri açıkladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, ''9-15 Ekim arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz.'' dedi.

VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN 10 İL

Vaka artışının en çok olduğu illeri paylaşan Koca, ''9-15 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Kastamonu, Zonguldak, Karabük, Kilis, Tunceli, Ardahan, Çankırı, Kahramanmaraş, Osmaniye, Erzincan." ifadelerini kullandı.