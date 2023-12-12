Bakan Koca'dan TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Bakan Koca ve TBMM Genel Başkanı Kurtulmuş, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmanın sonunda bir anda yere düşen ve kafasını merdivenlere çarpan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

TBMM Genel Kurulu'nda konuşma yaptığı esnada fenalaşarak yere yığılan Saadet Partisi (SP) Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in son durumunu TBMM Genel Başkanı Kurtulmuş ve Bakan Koca aktardı. Kurtulmuş, "Doktorlarından aldığımız bilgi, durumun ciddi olduğudur" ifadelerini kullanırken, Bakan Koca ise "Hastaneye gelmesinin ardından anjiyosu planlandı. Anjiyo ile iki ana damarının tam tıkalı olduğu görüldü. Devamında yapılan müdahale sonrası sonuç alınamayınca kalp, akciğer pompasına bağlandı. Şu an hastamız, kalp akciğer pompası ile hayati fonksiyonlarını devam ettiriyor. Durumu son derece kritik ve ciddi. Arkadaşlarımız yakından takip ediyorlar" açıklamalarında bulundu.

Saadet Partisi (SP) Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, TBMM Genel Kurulu'nda konuşma yaptığı esnada fenalaşarak yere yığıldı. Genel Kurul Sağlık Ekibi tarafından müdahale yapılan Bitmez için kalp masajına başlandı. Daha sonra entübe edilerek Ankara Bilkent Şehir Hastanesine getirilen Bitmez, anjiyoya alındı.



KURTULMUŞ: DURUMU CİDDİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise bunun üzerine anjiyo sonrası kalp akciğer pompasına alınarak yoğun bakıma alınan Bitmez'i ziyaret etmek üzere hastaneye geldi. Bitmez'in son durumu hakkında bilgi alan Kurtulmuş, ziyareti sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, SP Milletvekili Bitmez'in Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavisine devam edildiğini belirterek, "Doktorlarından aldığımız bilgi, durumun ciddi olduğudur. Şifa sahibi Allah'tan şifa diliyoruz. İnşallah yapılan bu tıbbi müdahalelere olumlu cevap verirler ve kısa süre içinde sağlıklı bir şekilde tekrar TBMM'de aramıza döner. Ailesi de burada. Onlarla da görüşme imkanımız oldu. Onlar da gayet metin bir şekilde Allah'ın şifa sahibi olduğunun bilincindeler. Hep beraber dua edeceğiz. Buradaki doktorlarımız gayretleriyle ümit ediyoruz ki başarılı bir sonuç elde edilecek ve Hasan Bitmez Bey yapılan tedavilere cevap vererek tekrar aramıza dönecek" diye konuştu.

BAKAN KOCA: DURUMU SON DERECE KRİTİK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Saadet Partisi (SP) Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in kalp akciğer pompası ile hayati fonksiyonlarını devam ettirdiğini belirterek, "Durumu son derece kritik ve ciddi" dedi.

SP Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, TBMM Genel Kurulu'nda konuşma yaptığı esnada fenalaşarak yere yığılmıştı. Genel Kurul Sağlık Ekibi tarafından müdahale yapılan Bitmez için kalp masajına başlanmıştı. Daha sonra entübe edilerek Ankara Bilkent Şehir Hastanesine getirilen Bitmez, anjiyoya alınmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise bunun üzerine anjiyo sonrası kalp akciğer pompasına alınarak yoğun bakıma alınan Bitmez'i ziyaret etmek üzere hastaneye geldi. Bitmez'in son durumum hakkında bilgi alan Bakan Koca, ziyareti sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, kalp masajının ardından Bitmez'in 20 dakika içinde Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne getirildiği bilgisini vererek, "Hastaneye gelmesinin ardından anjiyosu planlandı. Anjiyo ile iki ana damarının tam tıkalı olduğu görüldü. Devamında yapılan müdahale sonrası sonuç alınamayınca kalp, akciğer pompasına bağlandı. Şu an hastamız, kalp akciğer pompası ile hayati fonksiyonlarını devam ettiriyor. Durumu son derece kritik ve ciddi. Arkadaşlarımız yakından takip ediyorlar" diye konuştu.