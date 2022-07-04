Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması

Göreve geldiği ilk günden bu yana tarih vererek yaptığı enflasyon tahminlerini her seferinde ertelemek durumunda kalan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati enflasyonun küresel sorunlardan kaynaklandığını söyledi.

TÜİK, 2022 yılı haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.

TÜFE'de 2022 yılı haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4.95, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 42.35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78.62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 44.54 artış gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, açıklanan verilere ilişkin açıklamalarda bulundu. Nebati resmi hesabından yaptığı paylaşımda küresel piyasadan kaynaklı enflasyon olduğuna dikkat çekerek "Finansal piyasalarda istikrarı artırmaya yönelik attığımız adımlara rağmen başta enerji ve tarım ürünleri olmak üzere küresel emtia fiyatlarındaki yüksek artışların devam etmesi, ülkemizde de Haziran ayında enflasyonun yüzde 4,95 gerçekleşmesinde etkili olmuştur" ifadelerine yer verdi.

Enflasyondaki artışa yönelik yurttaşların alım gücünü korumak için adımlar atıldığını belirten Nebati paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"-Enflasyon görünümündeki bozulmayı sınırlamak ve enflasyonun olumsuz etkilerini vatandaşlarımıza asgari düzeyde yansıtmak amacıyla KDV indirimlerinden sübvansiyonlara, yönetilen/yönlendirilen fiyatlardan kritik ürünlerdeki dış ticaret tedbirlerine kadar birçok tedbirler alınmıştır.

-Fiyat artışları karşısında aldığımız ve almaya devam ettiğimiz çeşitli önlemlerin yanı sıra çalışanlarımızın ve emeklilerimizin alım gücünün desteklenmesi amacıyla gerekli önlemler alınmaktadır.

-Böylece, 2022 yılında kümülatif bazda asgari ücrete yüzde 94,6 oranında, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerine yüzde 85,5 oranında, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 78,6 oranında artış yaptık.

-Önümüzdeki dönemde para ve maliye politikalarının güçlü eşgüdümünün yanı sıra mal ve hizmet piyasalarında rekabet ve verimliliği artıracak yapısal politikaları hayata geçirerek fiyat artışlarının düşürülmesi hedeflenmektedir."