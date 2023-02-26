  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bakan Özer: 166 bin 238 öğrencinin nakli yapıldı

Bakan Özer: 166 bin 238 öğrencinin nakli yapıldı

Bakan Özer: 166 bin 238 öğrencinin nakli yapıldı
Güncelleme:

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerdeki 166 bin 238 öğrencinin naklinin başka illere alındığını açıkladı.

Bakan Özer, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Depremden etkilenen illerimizden 166 bin 238 öğrencimizin istedikleri illere nakil işlemini gerçekleştirdik. Evlatlarımızın eğitim süreçlerinde her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Özer, 12 bin 44 öğrencinin İstanbul, 9 bin 522 öğrencinin Konya, 22 bin 364 öğrencinin Ankara, 4 bin 765 öğrencinin Bursa, 5 bin 421 öğrencinin Kayseri, 5 bin 66 öğrencinin Muğla, 4 bin 125 öğrencinin Aydın, 6 bin 659 öğrencinin İzmir, 16 bin 13 öğrencinin Antalya ve 15 bin 611 öğrencinin Mersin'e naklinin alındığını belirtti.

 

DHA

Etiketler milli eğitim bakanlığı deprem bölgesi nakil öğrenci
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Şaka değil gerçek! Kızılay, AHBAP'a çadır sattı!
Fenerbahçe'nin efsane ismi hayatını kaybetti
Enkaz kaldırma çalışmaları ne zaman bitecek?
Altılı Masa'nın adayı kim olacak? Karamollaoğlu 3 isim verdi
Kolonlarına ekleme yapılan bina için vahim iddia
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan apartman altı fırınlar için uyardı
Aşk-ı Memnu'nun yeni Adnan Bey'i belli oldu
Deprem nedeniyle rötar yapan EYT yasası için geri sayım
Enkazda ölen kızının saatinden mesaj atarak kurtuldu
''Baraj hasar gördü'' iddiası şehri karıştırdı