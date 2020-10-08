Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim için yeni açıklama

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 12 Ekim itibarıyla 5 sınıf düzeyinde daha yüz yüze eğitime başlanacağını hatırlattı.

Selçuk, "Okullarımızda güvendeyiz ancak evinde öğrenci olsun olmasın, dışarıda herkesin tedbiri, özeni gerek. Biliyoruz ki vaka sayıları eğitimi doğrudan etkiliyor. Lütfen evlatlarımız için maske, mesafe..." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Selçuk, bir başka paylaşımında ise velilerle iletişim için çok sayıda içerik hazırladıklarını belirterek, "Şimdi belki yürürken, iş yaparken, arabada giderken dinlenir diye Bizden Veli Kuşağı podcast olarak yayında" bilgisini verdi.

Selçuk, 'Kriz Dönemlerinde Anne Babalık' üzerine yaptığı konuşma linkini paylaşımına ekleyerek velileri konuşmaları dinlemeye davet etti.