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Bakan Şimşek'ten yeni Merkez Bankası Başkanı'na tebrik mesajı

Bakan Şimşek'ten yeni Merkez Bankası Başkanı'na tebrik mesajı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan hakkında açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan göreve başlamasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Karahan'ın bugün yeni görevine başladığını belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Kendisini tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Başkan ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır. Önümüzdeki dönemde de ekonomi programımızı kurumlar arası eş güdüm içinde kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Güçlü ekonomi ekibimiz ile makro finansal istikrarın pekişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Mali disiplin ile dezenflasyon sürecine destek olmaya devam ederken, hayata geçireceğimiz yapısal reformlarla program kazanımlarımızı kalıcı hale getireceğiz."

Etiketler bakan şimşek merkez bankası başkan
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