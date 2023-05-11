Bakan Soylu duyurdu: ''Kaldı 83 terörist''

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde başlatılan operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Kaldı 83 terörist. Kahraman jandarmamıza tebrikler'' dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 'Eren Huzur İlkbahar Yaz-1 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç Operasyonu' başlatıldı. Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 579 personel görev aldı. İHA ve SİHA destekli operasyonun ilk gününde, jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucularıyla teröristler arasında yaşanan çatışmada 2 terörist, 1 M-16 piyade tüfeği ve 1 AK-47 piyade tüfeğiyle birlikte etkisiz hale getirilirken, çok sayıda mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. 1 Ekim 2023'e kadar devam etmesi planlanan Eren Huzur İlkbahar-Yaz operasyonlarıyla, jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucularının da yer alacağı 9 bin 222 operasyon gerçekleştirilecek.

205 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan, Eren Abluka Sonbahar-Kış operasyonlarında; 44'ü ölü olmak üzere toplam 205 terörist etkisiz hale getirildi, PKK terör örgütüne ait 601 mağara, sığınak ve depo imha edildi. Ayrıca, 306 silah, 427 el bombası, 196 mayın/el yapımı patlayıcı (EYP), 1691 kilo patlayıcı madde, 141 bin 638 adet değişik çapta mühimmat, 10 milyon kök kenevir, 1 milyon 800 bin kök skunk bitkisi, 19 ton esrar, 21 jeneratör, 70 dürbün, 18 güneş paneli, 16 ton gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Operasyonların halkın desteğiyle, inançla ve kararlılıkla, başarıyla sürdürüldüğü belirtildi.

BAKAN SOYLU: 83 TERÖRİST KALDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır Lice kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Kaldı 83 terörist. Kahraman jandarmamıza tebrikler" dedi.

DHA