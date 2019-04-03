Dilek İmamoğlu'ndan Semiha Yıldırım açıklaması
Dilek İmamoğlu'ndan Semiha Yıldırım açıklaması
Fatih Portakal: ''Nereden baksan vicdansızlık...''
Fatih Portakal: ''Nereden baksan vicdansızlık...''
Meteoroloji'den yağış uyarısı ! Şemsiyeleri hazırlayın...
Meteoroloji'den yağış uyarısı ! Şemsiyeleri hazırlayın...
Dolmabahçe'de seçim toplantısı ! Erdoğan ve Binali Yıldırım...
Dolmabahçe'de seçim toplantısı ! Erdoğan ve Binali Yıldırım...
CHP'den ''Ankara'da oylar yeniden sayılacak'' haberine yalanlama
CHP'den ''Ankara'da oylar yeniden sayılacak'' haberine yalanlama
CHP'den İstanbul'daki oyların durumuyla ilgili açıklama
CHP'den İstanbul'daki oyların durumuyla ilgili açıklama
O uzmandan ekonomi uyarısı: ''Enflasyon kontrolden çıkabilir''
O uzmandan ekonomi uyarısı: ''Enflasyon kontrolden çıkabilir''
Yalova'da oylar bir kez daha sayıldı; İşte sonuç !
Yalova'da oylar bir kez daha sayıldı; İşte sonuç !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 03 Nisan 2019 22:43

Bakan Soylu sessizliğini bozdu

Süleyman Soylu, Twitter hesabından kendisi olduğu iddia edilen WhatsApp konuşmalarına böyle açıklık getirdi.

Bakan Soylu sessizliğini bozdu
A+ A-

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile seçim sonrasında sessizliğini bozdu. 

Soylu, paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal paylaşım sitelerinde ve WhatsApp gruplarında benim tarafımdan yapıldığı iddia edilen açıklamaların hiçbir gerçeklik payı yoktur. Gerek duyulduğu takdirde açıklamalar, şahsi sosyal medya hesaplarım üzerinden ve Bakanlığımız Basın Müşavirliği tarafından zaten yapılmaktadır. 

Vatandaşlarımızın şahsıma ait olmayan açıklamalara itibar etmemelerini rica ediyorum."

twitter , süleyman soylu , içişleri bakanı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM