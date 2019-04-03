Bakan Soylu sessizliğini bozdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile seçim sonrasında sessizliğini bozdu.

Soylu, paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal paylaşım sitelerinde ve WhatsApp gruplarında benim tarafımdan yapıldığı iddia edilen açıklamaların hiçbir gerçeklik payı yoktur. Gerek duyulduğu takdirde açıklamalar, şahsi sosyal medya hesaplarım üzerinden ve Bakanlığımız Basın Müşavirliği tarafından zaten yapılmaktadır.

Vatandaşlarımızın şahsıma ait olmayan açıklamalara itibar etmemelerini rica ediyorum."