Bakan Yanık duyurdu: 4.4 milyar TL destek ödemesi yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Aile Destek Programı kapsamında bu ay 4.4 milyar TL ödeme yapacaklarını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 'Türkiye Aile Destek Programı' ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Yanık, programın başladığı 2022 Temmuz ayından 2023 Mart dönemine kadar sağlanan destek tutarının, 26,1 milyar TL'yi aştığını belirtti. Yanık, 2,5 milyonu 'Çocuk Desteği' kapsamında olmak üzere 'Türkiye Aile Destek Programı'ndan toplam 3,4 milyon hanenin faydalandığını açıkladı.

'DESTEK VERİLEN ÇOCUK SAYISI 6 MİLYONA ULAŞTI'

Hanelerin gelirlerine göre aylık 850 TL ila 1250 TL tutarlarında ödeme gerçekleştirildiğini aktaran Yanık, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz 'Türkiye Aile Destek Programı'nda bu ay 3,4 milyar TL 'Aile Desteği' ve 1 milyar TL 'Çocuk Desteği' olmak üzere toplam 4,4 milyar TL ödeme yapacağız. Bu süreçte destek verdiğimiz çocuk sayımız ise 6 milyona ulaştı" ifadelerini kullandı.

'Türkiye Aile Destek Programı'ndan daha fazla vatandaşın yararlanabilmesi için çerçevesini genişlettiklerini bu doğrultuda 'Çocuk Destek Bileşeni' ve 'Elektrik Tüketim Desteği'ni eklediklerini kaydeden Bakan Yanık, "Desteğimizden yararlanan hanelerimize çocuklarının masraflarını karşılayabilmeleri için aylık ödemeler yapıyoruz. 'Çocuk Destek Bileşeni' kapsamında hanelerimize aylık 350 TL- 650 TL tutarlarında ilave destek sağlıyoruz. Buna ek olarak hanelerimize 260 TL'ye kadar da 'Elektrik Tüketim Desteği' sağlıyoruz" diye konuştu.