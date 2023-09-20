Bakan Yerlikaya duyurdu: 2 tondan fazla esrar ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 2 ton 120 kg esrar ile 13 milyon 514 bin 550 kök kenevirinin ele geçirildiğini duyurdu.

Diyarbakır'da büyük operasyon! Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı yaptığı uyuşturucu operasyonunda 2 ton 120 kg esrar ile 13 milyon 514 bin 550 kök keneviri ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır Lice'de kahraman jandarmamızın gerçekleştirdiği narkoterör operasyonunda 2 ton 120 kilogram esrar ile 13 milyon 514 bin 550 kök kenevir ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızca, Lice Jandarma Komando Alay Komutanlığı, Diyarbakır JÖH, Ergani Jandarma Komando, Batman JÖH ve Mardin Kızıltepe Komando Tabur Komutanlıklarımız ile Diyarbakır PÖH, Lice Jandarma Komutanlığı ve Güvenlik Korucularımızın katılımıyla, Lice Bağlan ve Yalaza Mahallelerinde Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin narkoterör operasyonu düzenlendi. 1 zehir taciri gözaltına alındı. Operasyonu düzenleyen kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Zehir tacirleriyle mücadelemiz her yerde devam edecek. Onlara nefes aldırmayacağız." ifadelerine yer verdi.