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Bakan Yerlikaya'dan köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan'a ziyaret

Bakan Yerlikaya'dan köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan'a ziyaret
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da başıboş sokak köpeklerinin saldırısı sonucu ağır yaralanan ve hastanede tedavisi devam eden Tunahan'ı ziyaret etti.

Bakan Yerikaya, başıboş köpeklerin yaraladığı Tunahan'ı hastanede görmeye gitti. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara'da okuluna giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki Tunahan evladımızın tedavisi devam ediyor. Bugün sevgili yavrumuzu ziyaret ettik." dedi.

"YAŞAMA TUTUNMA AZMİ HEPİMİZE GÜÇ VERDİ"

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Ankara'da okuluna giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki Tunahan evladımızın tedavisi devam ediyor. Bugün sevgili yavrumuzu ziyaret ettik; hem kendisine hem de babası Halil kardeşimize geçmiş olsun dileklerimizi sunduk. Doktorlarımızın da verdiği bilgiye göre Tunahan'ın sağlık durumu şükürler olsun iyiye gidiyor. Tunahan yavrumuzun yaşama tutunma azmi, mücadelesi ve güler yüzü sadece ailesine değil, hepimize güç verdi. Eğitim hayatı boyunca evladımızın hep yanında olacağız" 

Etiketler Bakan Yerlikaya Tunahan köpek
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