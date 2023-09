Bakan Yumaklı'dan gıda israfı açıklaması: Çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü' dolayısıyla açıklama yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü' dolayısıyla yayımladığı mesajında, küresel iklim değişikliği başta olmak üzere korona virüs pandemisi, nüfus artışı ve jeopolitik risklerin tüm dünyaya tarımın ve gıda güvenliğinin vazgeçilmez olduğunu bir kez daha gösterdiğini dile getirdi. Birçok ülkenin 'yeni normal'den etkilenmeye devam ettiğini kaydeden Yumaklı, "Bunun bilincinde olan ülkeler, doğal kaynaklarını korumak, toprağı, suyu yönetmek ve tarımda sürdürülebilirliği sağlamak üzere tedbirler alıyor." ifadelerini kullandı.

"HER YIL YAKLAŞIK 1,3 MİLYAR TON GIDA İSRAF EDİLİYOR"

Yumaklı, gıda israfının çok boyutlu bir sorun olarak karşılarına çıktığını belirterek, "Dünya genelinde, her yıl, üretilen gıdanın üçte biri kayba uğruyor ya da israf ediliyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) Küresel Gıda Kaybı ve İsrafı Raporu'na göre; dünya genelinde her yıl yaklaşık 1,3 milyar ton gıda israf ediliyor. Ülkemizde ise bu rakam 18,2 milyon ton civarında bulunuyor." dedi. "Tüm dünyanın, daha doğduğu anda açlık, susuzluk ve yoksullukla yüzleşmek zorunda kalan çocukların çaresizliğini gidermek için elbirliğiyle daha güçlü ortak çabalar üretme zorunluluğu var." vurgusunu yapan Yumaklı, gıda başta olmak üzere kaynakların adaletsiz paylaşımı ve gıda israfının, aslında dünya barışını tehdit eden birçok küresel sorunun da temelini oluşturduğunu kaydetti.

"TÜRKİYE, GIDA İSRAFINI ÖNLENME ÇALIŞMALARINA ÖNCÜLÜĞÜNÜ SÜRDÜRÜYOR"

Tarım ve Orman Bakanlığınca 2020 yılında FAO iş birliğiyle gıda kaybı ve israfının azaltılmasına yönelik 'Gıdanı Koru-Sofrana Sahip Çık' kampanyası başlatıldığını hatırlatan Yumaklı, "Gıda israfının önlenmesi amacıyla uluslararası ölçekte yapılan çalışmalarda daima öncülük eden Türkiye, bu rolünü sürdürüyor. Kampanya çerçevesinde, tüketicilerin gıdalarını nasıl korumaları gerektiği, planlı gıda alışverişi, gıda artıklarının yeniden işlenerek diğer ürünlere dönüştürülmesi gibi birçok konuda farkındalık çalışmaları yapıldı. Ayrıca, kamu ve özel sektördeki kurumlar, gıda artıklarının yeniden değerlendirilmesine yönelik proje geliştirmeleri konusunda teşvik edildi." dedi.

"GIDA İSRAFININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ”

Yumaklı, gıdayı korumanın aynı zamanda suya, toprağa, doğaya yani geleceğe sahip çıkmak olduğuna dikkati çekerek, "Bakanlık olarak paydaşlarımızla birlikte gıda kayıplarının ve israfının önlenmesine yönelik ulusal ve uluslararası alandaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü’nün büyük bir emeğin ürünü olan gıdamızı koruma ve soframıza sahip çıkma konusunda şuur oluşturacağına yürekten inanıyorum." cümlelerine yer verdi.