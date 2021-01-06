Bakanlığın salonunda 1,2 milyon TL’lik tadilat

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı toplantı salonunun tadilatı için 1 milyon 215 bin TL harcandı. Milyonlarca liralık ihale, Kamu İhale Kanunu’na göre acil durumlarda kullanılmasına izin verilen pazarlık yöntemiyle yapıldı.

TBMM’de yaptığı konuşmada, Türkiye’de derin yoksulluk yaşanmadığını iddia eden AKP’li Zehra Zümrüt Selçuk’un yönetimindeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın toplantı salonunun tadilatı için1,2 milyon lira harcandı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 13 Kasım 2020 tarihinde “Reşat Moralı Toplantı Salonu Tadilatı Yapımı” adı altında bir ihale düzenledi.

İhaleye iki şirketin katıldığı açıklanırken 25 Kasım 2020 tarihinde 1 milyon 215 bin TL teklif veren “Beyaz Dizayn İnşaat Dekorasyon Mobilya Tekstil ve Ticaret Limited Şirketi” ile sözleşme imzalandı.

YİNE BİLİNDİK İHALE MADDESİ

Milyonlarca liralık ihale, yine Kamu İhale Kanunu’nun tartışmalı 21\B maddesinde yer alan pazarlık usulüyle yapıldı. Tartışmalı ihale yönteminin, “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması durumunda” kullanılması gerekiyor.

