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  3. 27 Nisan 2020 13:32

Bakanlık'tan ücretsiz maske SMS'i gelmeyenler için açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, e-Devlet üzerinden ücretsiz maske için kod gitmeyen vatandaşlar için "Mesaj gelmeyen kişiler için de eczaneye müracaat edildiğinde kimlik doğrulaması ile maskelerini alabilecekler" ifadelerini kullandı.

Bakanlık'tan ücretsiz maske SMS'i gelmeyenler için açıklama
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Ücretsiz maskelerini almak isteyen vatandaşların eczanelere gitmesi, T.C kimliklerini ve SMS kodunu iletmeleri gerekiyor.

Bu bilgileri veren vatandaş cep telefonlarına gelen doğrulama kodunun ardından ücretsiz maskelerini alabiliyor. Ancak başvurmalarına rağmen SMS kodu gelmeyenler ne yapacak? 

KİMLİK DOĞRULAMASI İLE ALINABİLECEK

 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada bu konuya açıklık getirdi. Bakan Koca, “Maskeler vatandaşımız ücretsiz dağıtılacak. Mesaj gelmeyen kişiler için de eczaneye müracaat edildiğinde kimlik doğrulaması ile maskelerini alabilecekler” dedi.

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