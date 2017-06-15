Yaklaşık 6.5 aydır cezaevinde bulunan Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu tahliye edildi.



Doğan Holding Ankara İdari Temsilcisi Barbaros Muratoğlu, 14 gün gözaltında tutulduktan sonra çıkarıldığı Nöbetçi İstanbul 9’uncu Sulh Ceza Hakimliği’nce 16 Aralık'ta tutuklanmıştı.

"Örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan yargılanan Barbaros Muratoğlu, ilk ifadesinde, “Yaptığım tüm görüşmeler iş ilişkisi nedeniyledir. FETÖ/PDY örgütü ile ilişiğim bulunmamaktadır. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum” demişti.

Doğan Holding Baş Hukuk Müşaviri Erem Turgut Yücel, Muratoğlu’nun tutuklanmasıyla ilgili şunları söylemişti: “Barbaros Muratoğlu, kısa bir dönem Ankara’da hukuk danışmanlığı yapan bir avukatla görüştüğü, bu kişilerin sonradan FETÖ üyesi olma iddiasıyla tutuklanmaları ve etkin pişmanlık kapsamında verdikleri çelişkili ifadeler dayanak gösterilerek tutuklanmıştır. O dönemde birçok kuruma hizmet veren bu avukatların başka müvekkilleri hakkında aynı işlemlerin yapılıp yapılmadığı belirli değilken, Muratoğlu’nun bu gerekçeyle tutuklanmasını son derece haksız ve adaletsiz bulmaktayız. Yine 2012’de, yani milat kabul edilen 17-25 Aralık’tan çok önce, aralarında Sabah, Akşam ve Yeni Asır temsilcilerinin de bulunduğu heyet halinde yapılan bir gezi ve ifadelere göre, bu gezide Akşam ve Sabah gazetesi temsilcilerinin talebi üzerine FETÖ Terör Örgütü lideri Fetullah Gülen’in de programda bulunmamasına rağmen ziyaretine gidildiği, orada çekilen fotoğrafta Muratoğlu’nun ceketinin her iki düğmesinin iliklenmiş olmasının da tutuklama gerekçesi yapıldığını anlıyoruz. O fotoğraftaki diğer gazeteciler hakkında herhangi bir soruşturma bulunmamasına rağmen, Ankara İdari Temsilcimizin bu sebeple tutuklanması büyük bir haksızlıktır. Bütün sorulara samimiyetle cevap vermiştir. Görüştüklerinin, zamanında devletin üst kademelerinde görev yaptığını, iş sebebiyle görüştüğünü ve şahsi bir yakınlıklarının bulunmadığını beyan etmesine rağmen bu görüşmeler de tutuklama gerekçesi yapılmıştır.”

Muratoğlu'nun tutukluluğu, iddianamede öne sürülen FETÖ bağlantısı ile ilgili somut delil gösterilmediğine dair yorumlarla birlikte kamuoyunda da tepkiye yol açmıştı. Bazı medya kuruluşlarında yayınlanan, Muratoğlu'nun ByLock kullandığına dair haberlerin de asılsız olduğu ortaya çıkmış, fakat savcının tahliye taleplerini mahkeme reddetmişti.

'SUÇSUZUM BERAATİMİ İSTİYORUM'

Bugün kararını açıklayan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Muratoğlu'nu 2 yıl, 1 ay hapis cezasına çarptırarak, tahliyesine karar verdi.

Duruşmada mütalaasını açıklayan duruşma savcısı Muratoğlu’nun “Örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaanın ardından son sözü sorulan Barbaros Muratoğlu, “Tanık olarak dinlenen kişi bu suçu benim işlemediğimi söylüyor. Suçsuzum beraatimi istiyorum” dedi.

Alınan son söz ve avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme Muratoğlu’nun “Örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Cezada indirime giden mahkeme 2 yıl 1 ay hapis cezasına hükmetti.

Mahkeme kararla birlikte Barbaros Muratoğlu’nun tahliye edilmesine de karar verdi.