2007 yılında Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden şarkıcı Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu hayatını kaybetti.

29 Haziran 2007 tarihinde Bodrum Torba Kavşağı'nda trafik kazası geçiren Barış Akarsu, beş günlük yoğun bakımın ardından 4 Temmuz 2007'de hastanede yaşamını yitirmişti.

Henüz 28 yaşında hayatını kaybedip, sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğan ünlü şarkıcının annesi Hatice Akarsu'dan bugün üzücü bir haber geldi. Ses sanatçısı Onur Akay'ın haberine göre; pankreas kanseri teşhisi konulan ve teşhisten dört ay sonra ameliyat olan Hatice Akarsu, hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi görmeye başlamıştı.

Ameliyat sırasında kanser kitlesine ulaşılamadı ve Hatice Akarsu çoklu organ yetmezliğinden dolayı Ankara Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Barış Akarsu, 42'nci doğum gününde Bartın'ın Amasra ilçesindeki mezarı başında yakınları ve sevenleri tarafından anılmıştı. Akarsu’nun annesi Hatice Akarsu, hastanede tedavi görmesi nedeniyle anma etkinliğine katılamamıştı.