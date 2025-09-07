  1. Anasayfa
  3. Barış Yarkadaş'a canlı yayında Cem Küçük'lü skandal tehdit

CHP'li eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, katıldığı canlı yayında kendisine gelen tehdit mesajını ifşa ederek "Cem Küçük’ten daha kötü muamele yapacağız" mesajları aldığını açıkladı.

CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'nda yönetimin tedbir kararıyla görevden alınması ve yerine Gürsel Tekin ile ekibinin geçici görevlendirmeyle kayyum olarak atanmasıyla başlayan tartışmalarda CHP'li eski milletvekili Barış yarkadaş'a canlı yayında gelen tehditle skandal bir an yaşandı.

Barış Yarkadaş'ın, TGRT Haber’de yayınlanan Taksim Meydanı programında aldığı "Cem Küçük’ten daha kötü muamele yapacağız" ifadelerinin yer aldığı tehdit mesajı tepki çekti.

Yarkadaş, telefonuna gelen mesajı okuyarak "Gelen mesajı okuyorum. ‘İktidarı aldığımız gün sana Cem Küçük’ten daha kötü muamele yapacağız’ diyorlar." dedi. Yarkadaş telefon ekranını kameralara çevirerek "Hangi kötü muameleyi yapacaklarmış bana?" dedi ve savcıları göreve çağırdı.

Öte yandan Gürsel Tekin, program moderatörü Gürkan Hacır’a mesaj göndererek "Barış’ı tehdit edenler bilsin ki biz doğarken kefenimizi giymişiz, kimseye pabuç bırakmayız. Herkes bilsin." diyerek Yarkadaş'a destek verdi.

 

