  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Türkiye Barolar Birliği ''savunmayı savunmak için'' sokağa iniyor!

Barolar Birliği Mehmet Pehlivan için yürüyecek

Barolar Birliği Mehmet Pehlivan için yürüyecek
Güncelleme:

Türkiye Barolar Birliği, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanan avukatı Mehmet Pehlivan için Çağlayan Adliyesi'nden İstanbul Barosu'na yürüyecek.

İstanbul Barosu, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın tutuklanması nedeniyle “Savunmaya Özgürlük” talebi ile yürüyüş gerçekleştirecek.

Bugün saat 13.00'da Çağlayan Adliyesi önünde bir araya gelecek avukatlar, İstiklal Caddesi'nde bulunan İstanbul Barosu'na yürüyecek.

Türkiye Barolar Birliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"'Savunmayı Savunmak' için buluşuyoruz.

Meslektaşımız Av. Mehmet Pehlivan’ın, yalnızca avukatlık faaliyetleri gerekçe gösterilerek tutuklanması; yargının kurucu unsuru savunmayı işlevsiz hale getirme girişimidir.

Halkın hak arama özgürlüğünün sesi olan avukatlar, örgütlü gücümüz Barolar ve Türkiye Barolar Birliği olarak “Savunmaya Özgürlük” talebimizi dile getirmek için Çağlayan Adliyesi’nde buluşuyoruz.

Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz."

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan tutuklandıEkrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan tutuklandıGüncel

 

text-ad
Etiketler Mehmet Pehlivan barolar birliği türkiye barolar birliği
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Real Madrid'i zafere Arda Güler taşıdı... Real Madrid'i zafere Arda Güler taşıdı... Göz göre göre insan beynini öldüren en basit hata ortaya çıktı Göz göre göre insan beynini öldüren en basit hata ortaya çıktı Dünyanın en ünlü Türk bilim insanı beyin kanaması geçirdi Dünyanın en ünlü Türk bilim insanı beyin kanaması geçirdi Öz kızını boğarak öldürdüp, kendini ihbar etti Öz kızını boğarak öldürdüp, kendini ihbar etti Fatih Altaylı cezaevindeyken boş koltuklu canlı yayından sert tepki! Fatih Altaylı cezaevindeyken boş koltuklu canlı yayından sert tepki! Bir kadın cinayeti daha: Genç kadın çalıştığı iş yerinde katledildi! Bir kadın cinayeti daha: Genç kadın çalıştığı iş yerinde katledildi! İznik gölündeki piknik kabusa dönüştü: Önce terlikleri sonra da cansız bedenleri bulundu İznik gölündeki piknik kabusa dönüştü: Önce terlikleri sonra da cansız bedenleri bulundu Binali Yıldırım hakkında suç duyurusu: ''Belediyenin onlarca aracını kullandı!'' Binali Yıldırım hakkında suç duyurusu: ''Belediyenin onlarca aracını kullandı!'' İran'ı B-2 bombardıman uçaklarıyla vurduran Trump saldırı sonrası uydu görüntülerini yayınladı İran'ı B-2 bombardıman uçaklarıyla vurduran Trump saldırı sonrası uydu görüntülerini yayınladı Ankara'da yeni Anayasa için milletvekili transferi çalışmaları başlıyor Ankara'da yeni Anayasa için milletvekili transferi çalışmaları başlıyor
Türkiye'nin ikinci Ayasofya'sı olan gizemli hazinesine ziyaretçi akını Türkiye'nin ikinci Ayasofya'sı olan gizemli hazinesine ziyaretçi akını Bahar Candan ile Dilan Polat'ın vefat eden Nihal Candan için helva şovu büyük tepki çekti! Bahar Candan ile Dilan Polat'ın vefat eden Nihal Candan için helva şovu büyük tepki çekti! Türkiye'deki elektrikli otomobil kandırmacasına ceza yağdı! Türkiye'deki elektrikli otomobil kandırmacasına ceza yağdı! Kim Milyoner Olmak İster'de 7.500 TL ile elenen yarışmacı, yarışma sonrası hayatını kaybetti Kim Milyoner Olmak İster'de 7.500 TL ile elenen yarışmacı, yarışma sonrası hayatını kaybetti CHP lideri Özel son anket sonucunu açıklayıp erken seçim resti çekti! CHP lideri Özel son anket sonucunu açıklayıp erken seçim resti çekti! Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde ilk yenilgisini aldı Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde ilk yenilgisini aldı Rekor zamların ardından akaryakıt fiyatlarına 'indirimcik'' geliyor! Rekor zamların ardından akaryakıt fiyatlarına 'indirimcik'' geliyor! Benzin ve motorinde 1 litrede ne kadar vergiye ödüyoruz ? Vergi uzmanı Ozan Bingöl hesapladı Benzin ve motorinde 1 litrede ne kadar vergiye ödüyoruz ? Vergi uzmanı Ozan Bingöl hesapladı Real Madrid'e galibiyeti getiren Arda Güler transferi için kararını verdi Real Madrid'e galibiyeti getiren Arda Güler transferi için kararını verdi Avrupa'nın teknoloji devi Türkiye'de ikinci dev satın alma için harekete geçti! Avrupa'nın teknoloji devi Türkiye'de ikinci dev satın alma için harekete geçti!