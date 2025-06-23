Barolar Birliği Mehmet Pehlivan için yürüyecek
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Türkiye Barolar Birliği, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanan avukatı Mehmet Pehlivan için Çağlayan Adliyesi'nden İstanbul Barosu'na yürüyecek.
İstanbul Barosu, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın tutuklanması nedeniyle “Savunmaya Özgürlük” talebi ile yürüyüş gerçekleştirecek.
Bugün saat 13.00'da Çağlayan Adliyesi önünde bir araya gelecek avukatlar, İstiklal Caddesi'nde bulunan İstanbul Barosu'na yürüyecek.
Türkiye Barolar Birliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:
"'Savunmayı Savunmak' için buluşuyoruz.
Meslektaşımız Av. Mehmet Pehlivan’ın, yalnızca avukatlık faaliyetleri gerekçe gösterilerek tutuklanması; yargının kurucu unsuru savunmayı işlevsiz hale getirme girişimidir.
Halkın hak arama özgürlüğünün sesi olan avukatlar, örgütlü gücümüz Barolar ve Türkiye Barolar Birliği olarak “Savunmaya Özgürlük” talebimizi dile getirmek için Çağlayan Adliyesi’nde buluşuyoruz.
Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz."
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