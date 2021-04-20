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  3. Bir ilde daha park ve piknik alanları kapatıldı

Bartın'da park ve piknik alanları kapatıldı

Bartın’da, koronavirüs vakalarının artması nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla park ve piknik alanları, güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı.

Bartın’da, 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı 10-16 Nisan'da 512,11'e yükseldi. Kentte vaka sayısı, 8 Şubat'tan bu yana 11 kat artmış oldu. Bunun üzerine İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kent merkezinde bulunan 150 park, bahçe ve oyun alanı ile Çağlayan, Karaçay, Gazhane piknik alanında girişler kapatıldı. Zabıta görevlileri, bankların ve çocuk oyun parklarının etrafına güvenlik şeridi çekti. 

Vaka sayısının patladığı Çanakkale'de sahil ve parklar kapatıldıVaka sayısının patladığı Çanakkale'de sahil ve parklar kapatıldıHaber

 

 

 

 

 

Etiketler koronavirüs bartın park piknik
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