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Bartın'daki maden faciasıyla ilgili iki tutuklama

Bartın'daki maden faciasıyla ilgili iki tutuklama
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Bartın Amasra'da 41 madencinin hayatını kaybettiği grizu patlamasıyla ilgili gözaltına alınan 24 şüpheliden iki maden mühendisi tutuklandı.

Bartın'da 41 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasına ilişkin soruşturmada iki kişi tutuklandı.

Soruşturma kapsamında 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan adliyeye sevk edilen iki maden mühendisi tutuklandı.

Şüphelilerden 6'sı serbest bırakılırken, 16 zanlının adliyedeki işlemleri sürüyor.

41 İŞÇİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bartın'ın Amasra ilçesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında 14 Ekim Cuma günü saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi yaralanmıştı.

27 Ekim Perşembe günü Amasra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, müessese müdür yardımcıları, işletme müdürü, personel müdürü, işletme başmühendisi ile kartiye, iş güvenliği, sondaj ve aspiratör sorumlusu olarak görev yapan mühendislerin yer aldığı 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Polis ekipleri şüphelilerden 24'ünü gözaltına alarak Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürmüştü.

Etiketler bartın facia
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