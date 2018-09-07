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  3. 07 Eylül 2018 20:30

Başında ödül vardı... Gri listedeki terörist öldürüldü !

İçişleri Bakanlığı, aranan terörist listesinde 300 bin TL ödülle aranan gri kategorideki Brüks Belati kod adlı teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Başında ödül vardı... Gri listedeki terörist öldürüldü !
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İçişleri Bakanlığı, 03 Ağustos 2018 tarihinde Hakkari-Çukurca karayoluna EYP döşerken tespit edilen ve etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin Terörden Aranan Listesinde 300 bin TL ödülle aranan gri kategoride bulunan sözde Çukurca Kazan Vadisi sorumlusu Brüks Belati kod adlı Ömer Erdemir olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "03 Ağustos 2018 tarihinde Hakkari-Çukurcakarayoluna EYP döşerken tespit edilen ve etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin terörden arananlar listesinde 300 bin TL ödülle aranan gri kategoride bulunan sözde Çukurca Kazan Vadisi sorumlusu Brüks Belati kod adlı Ömer Erdemir olduğu tespit edilmiştir" denildi.

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