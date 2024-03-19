Başkandan seçim müjdesi: Suya yüzde 30 daha indirim yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yerel seçime günler kala su fiyatlarında yüzde 30 daha indirim yaptıklarını açıkladı. Büyükkılıç, ''Suda yüzde 30 indirim yapalım. Hayırlı, uğurlu olsun. Daha önce de yüzde 20 yapmıştık. Tam yüzde 50 indirim yapmış olduk'' dedi.

Gölbaşı Meydanı’nda bulunan ve geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan eski bir su sarnıcının, Talas Belediyesi tarafından Su Medeniyetleri Galerisi’ne dönüştürülerek açılışının gerçekleştirildiği törene, Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz ile ilçe sakinleri katıldı.



Başkan Büyükkılıç törende yaptığı konuşmada, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ı her alana dokunan çalışmaları ve hizmetlerinden dolayı tebrik ederek, “16 ilçemizle el ele vermek suretiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mehmet Özhaseki bakanımıza da Kayseri’mize olan teveccühünden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

“Tam Yüzde 50 İndirim Yapmış Olduk”

Açılış töreninde su ile ilgili müjde vereceğini ifade eden Büyükkılıç, şunları söyledi:

“Suda yüzde 30 indirim yapalım. Hayırlı, uğurlu olsun. Daha önce de yüzde 20 yapmıştık, yüzde 50 indirim oldu. Daha da önce yılbaşındaki meclisimizde TEFE-TÜFE oranını sabitledik, oradan fedakârlık yaptık. Kayseri Büyükşehir Belediyesi sağ olsun, biz insanlarımızı seviyoruz, sizlere layık olmak için çırpınıyoruz. Belediye sizin belediyeniz, fedakârlığı yapma, gayret etme, enflasyonla mücadele etme zamanıdır, üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Tam yüzde 50 indirim yapmış olduk.”

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir’in yatırım ve hizmet lideri olduğuna vurgu yaparak, “Kayseri’mizin suyu Erciyes’imizden 200 metre derinlikten çıkıyor, enerji boyutu bütçemizin 4’te 1’ine tekabül ediyor. GES projeleri yatırımları yapıyoruz. Kayseri’de altyapıda en güçlü belediyelerden birisiyiz. Sizlere temiz su iletmekle kalmıyor, aynı zamanda kanal çalışmalarının yanında yağmur suyu ile gerekli çalışmalarımızı yapıyor, yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşuyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 30 büyükşehir içerisinde yatırıma en çok pay ayıran şehir olarak ilk sırada. Su fiyatlarında da artık ilk 3’e girebiliriz. Önemli olan insana yatırım yapmaktır” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Perşembe günü Kayseri’ye geleceğini hatırlatan Büyükkılıç, “Perşembe günü, Kayseri’mizin sevgiyle, muhabbetle karşıladığı Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, saat 12.30’da Kayseri’mize teşrif ediyor, buluşmak üzere diyor, sevgiler, saygılar sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Böhürler ise suyun önemine işaret ederken, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise 900 metreküplük mekânda 1000 metrekarelik bir alanda Su Medeniyetleri Galerisi olarak hizmet verecek su sarnıcını keşif ve projelendirme süreçlerini anlatarak, “Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın da hocası olan Celalettin Karakılıç hoca bize dedi ki ‘burada bir sarnıç’ var. Biz de meraklandık, sarnıcın içerisinde su yoktu ama 900 metreküplük bir sarnıcı keşfetmiş olmanın müthiş bir heyecanı yaşadık” dedi.

İHA