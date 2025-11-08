Başsavcı Akın Gürlek'in eşinin fotoğrafını paylaşmıştı; tutuklandı
Sosyal medyada İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek'in eşinin fotoğrafını paylaşan şüpheli tutuklandı.
İstanbul Anadolu Başsavcılığı dün İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek’in eşinin fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan bir kişi hakkında ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçundan soruşturma başlatmış, hesabın sahibi olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alınmıştı.
Şüpheli bugün savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
