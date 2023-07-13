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Bayram tatilindeki kazalarda 110 kişi hayatını kaybetti

Bayram tatilindeki kazalarda 110 kişi hayatını kaybetti
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Kurban bayramı tatilinde meydana gelen 6 bin 903 trafik kazasında 110 kişinin hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Kurban Bayramı resmi tatilinde, 6 bin 903 trafik kazası olduğunu, bu kazalarda 110 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

24 Haziran-3 Temmuz arasındaki 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarının yüzde 37,3 ile aşırı hız, yüzde 14,5 ile geçiş önceliğine uymamak ve yüzde 12,4 ile şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymama nedeniyle yaşandığını belirten Yerlikaya, sosyal medya hesabından şöyle yazdı:

''9 günlük bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarında maalesef 110 vatandaşımız hayatını kaybetti, 12 bin 393 vatandaşımız yaralandı."

Etiketler bayram tatil kaza
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